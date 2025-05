1. Geboren in Sachsen-Anhalt

Thomas Rühmann wurde am 11. Mai 1955 in der Hansestadt Osterburg in der Altmark in Sachsen-Anhalt geboren. Er wuchs mit sechs Geschwistern – einem Bruder und fünf Schwestern – in Brandenburg auf. Als er fünf Jahre alt war, zog die Familie nach Magdeburg um. Rühmanns Vater war ein Regionalhistoriker und beschäftigte sich mit der Geschichte der Altmark. Heute lebt Thomas Rühmann mit seiner Familie in Leipzig, er hat zwei Töchter aus erster Ehe und mit seiner jetzigen Ehefrau einen Sohn.

2. Schauspieler geworden, weil Ulrich Mühe krank war

Eigentlich wollte Thomas Rühmann Journalist werden und studierte in Leipzig an der damaligen Karl-Marx-Universität Journalistik. Doch es kam bekanntermaßen anders: Als Student sprang er bei einer Amateurtheateraufführung für einen erkrankten Schauspieler ein – den später vielfach ausgezeichneten Ulrich Mühe. Rühmann kam auf den Geschmack, spielte öfter Theater und begann schließlich ein Studium an der Ernst-Busch-Schausspielschule in Berlin.

3. Nicht mit Heinz Rühmann verwandt

Auch wenn sie den gleichen Nachnamen tragen und sie den Beruf des Schauspielers teilen: Thomas Rühmann steht in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Heinz Rühmann.

4. Fernsehdebüt mit "Martin Luther"

Sein Fernsehdebüt gab Thomas Rühmann in dem fünfteiligen DDR-Fernsehfilm "Martin Luther" von 1983. Seither hat er in über 20 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er war etwa im Tatort und bei Polizeiruf 110 zu sehen und spielte in TV-Serien wie "Unser Charly" mit. Auf der Kinoleinwand war er nur selten zu sehen, er übernahm beispielsweise eine Nebenrolle in Andreas Dresens Film "Nachtgestalten" (1999).

5. Publikumsliebling bei "In aller Freundschaft"

Seit der allerersten Folge vom 26. Oktober 1998 spielt Thomas Rühmann den charismatischen Arzt Dr. Roland Heilmann in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Mit der Rolle gelang ihm der Durchbruch im TV. Er avancierte zum Publikumsliebling in der bislang erfolgreichsten deutschen Krankenhausserie. Rühmann wurde 2002 als beliebtester Serienschauspieler mit dem "Goldenen Wuschel" ausgezeichnet. Die Serie verzeichnet pro Woche fünf bis sieben Millionen Zuschauer.