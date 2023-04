Filmkritik: "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" – mehr Liebe als Geschichte

Maria lebt mit ihrem Freund Johannes bei dessen Eltern auf dem Bauernhof irgendwo in Thüringen. Maria geht zur Schule, Johannes will Fotograf werden. Die Beziehung der beiden ist liebevoll verspielt. Aber Maria schaut immer wieder hinüber zum Nachbarhof. Dort lebt der geheimnisvolle Henner, doppelt so alt wie sie. Ein rumpelnder Außenseiter, der trinkt und einen Schlag bei den Frauen hat. Eine Zukunft trauen ihm seine Nachbarn nicht mehr zu: "Ach, der Henner, der hat seine besten Jahre hinter sich. Da kommt nicht mehr viel."