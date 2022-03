Zur Person Laila Stieler wurde 1965 in Neustadt an der Orla in Thüringen geboren. Sie ist die Tochter der Dokumentarfilmer Barbara und Winfried Junge, die mit der Langzeitdokumentation "Die Kinder von Golzow" bekannt wurden. Laila Stieler schrieb die Drehbücher für mehrere Filme von Andreas Dresen: Neben "Gundermann“ und "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" (Kinostart: 28. April) auch "Wolke 9" und "Stilles Land". Für ihr Skript zu "Die Polizistin" erhielt sie sowohl den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste 2000 als auch den Adolf-Grimme-Preis in Gold.