Zu einer ungewöhnlich frühen Zeit öffnen sich an diesem eisigen Morgen die Türen des Lichthaus-Kinos in Weimar. Um kurz nach Acht strömen die Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse herein, kaufen zum Frühstück noch die ein oder andere Tüte Chips am Tresen und lassen sich dann in die gemütlichen Kinosessel sinken. Aufgeregte Vorfreude macht sich breit. "Die Filme, die neu sind, kommen nur hier. Das ist viel cooler. Hier hat man einen viel größeren Bildschirm", erklärt eine Schülerin.