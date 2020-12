Er galt als eine Art Nestor des sorbischen Films: Am Freitag ist der Görlitzer Regisseur und Produzent Toni Bruk im Alter von 73 Jahren gestorben. Bruk war einer der Gründer des sorbischen DEFA-Filmstudios. Er drehte mehr als 20 Filme, darunter viele Dokumentationen, und war an zahlreichen weiteren beteiligt.

Bruk studierte Literaturwissenschaft in Leipzig und Prag und war seit 1991 Studioleiter des Sorabia-Filmstudios in Bautzen. Bekannt ist er unter anderem als Co-Autor des sorbischen Klassikers "Struga – Bilder einer Landschaft" von 1972.

"Er war auch immer ein Kämpfer für den sorbischen Film", so Lemke weiter. Am Ende seines Lebens habe er aber manchmal resigniert, weil aus seiner Sicht der sorbische Film von Politik und breiterer Öffentlichkeit nicht richtig ernstgenommen worden sei.

Das klinge etwa in seinen Aussagen in Knut Elstermanns Dokumentarfilm "Sorben ins Kino!" an. Lemke zufolge hatte Bruk zum Beispiel vergeblich für öffentliche Fördergelder gekämpft – diese seien aber seit Anfang der 90er-Jahre nach und nach komplett gestrichen worden.