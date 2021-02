Noch laufen die Gespräche zwischen UCI und dem Vermieter des Kino-Gebäudes. Denn nach wie vor ist unklar, ob die spontane Kündigung wegen Baumängeln rechtlich in Ordnung ist oder nicht. Programmkinobetreiber Christian Pfeil wartet darauf, dass endlich Klarheit herrscht. Denn er möchte, dass das deutsche Kindermedien-Festival "Goldener Spatz" auch in diesem Jahr an einem angemessenen Ort stattfinden kann.

"Wir werden da helfen. Schon allein, weil wir ein großes Interesse an der Stadt haben. Wir werden helfen, sowohl mit unserem Kino, was schon da ist. Und wenn es darum geht, für dieses Jahr Alternativspielorte zu finden, dann werden wir auch da helfen. Wenn es uns schon gelingt, eine Lösung mit dem UCI zu finden, dann gehen wir halt da rein!"

Kinostandort Gera erhalten

Christian Pfeil ist zudem Kinoenthusiast durch und durch. Vor sieben Jahren machte er das lang geöffnete Metropol-Kino in Gera wieder auf. Und führt es – entgegen aller Unkenrufe zu Beginn – mittlerweile ziemlich erfolgreich. Nun will er den Schritt vom Arthouse- zum Blockbuster-Kino wagen. Einfach, weil es diese Programmfarbe in Gera brauche, wie er bekräftigt. Vor Kurzem hat er deswegen Verhandlungen mit dem Vermieter aufgenommen.



"Natürlich ist ein Kino mit 2.000 Plätzen für Gera total überdimensioniert. Das ist Quatsch. Das konnte man nur in Banker-Blüten-Träumen in den Neunzigern irgendwie verkaufen. Gera hatte vor der Gründung des UCI 1.000 Plätze, und die haben auch immer perfekt ausgereicht. Ideal wäre für Gera ein gutes Multiplex-Kino mit fünf, sechs Leinwänden. Aber wenn es dann sieben werden, und das dann günstig hergeht, dann machen wir das."

Auch wenn 2020 für den Kinobetreiber pandemiebedingt ein ziemlich schlechtes Jahr war – Pfeil will die Großinvestition wagen. Helfen könnte ihm dabei, dass er der einzige Interessent ist, der weiter Filme in dem riesigen Gebäude zeigen will. So hofft er auf günstige Mietkonditionen.

"Im Prinzip hat der Vermieter jetzt die Wahl zwischen – 'Ich habe hier eine Ruine' oder 'Ich habe einen funktionierenden Betrieb'. Und da muss man sich auf 'ne vernünftige Ebene begeben. Keiner kann da seine Maximalforderungen durchsetzen. Natürlich habe ich jetzt nicht die drei Millionen Euro Anlaufkosten unterm Kopfkissen. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass es genügend Interessen in Gera gibt, um das in Bewegung zu bringen."

Goldener Spatz als Auftakt

Für Pfeil wäre es ideal, die Wieder-Eröffnung mit dem Start des Goldenen Spatzen zu verbinden, einfach um mehr Aufmerksamkeit zu generieren: "Seht her, nach langen Monaten der Abwesenheit sind wir wieder da." Doch das Festival ist für ihn nicht nur Mittel zum Zweck. Es sei einfach extrem wichtig für die Seele der Stadt, dieses wichtige kulturelle Event in Gera zu halten. Eine komplette Verschiebung – nach Erfurt etwa – müsse unbedingt verhindert werden.

"Das wäre eine politische Entscheidung, die unfassbar fatal wäre, für alles. Ostthüringen ist sowieso in der Wahrnehmung der Leute, die hier leben, eine zu kurz gekommene Region. Alles konzentriert sich nach Erfurt. Gerade mal noch Weimar und Jena über Spezialindustrie. Aber alles, was dann kommt Richtung Osten, ist abschnitten. Und wenn man denen jetzt noch das einzige relevante Festival, wovon sie ja auch nur einen kleinen Teil hatten, wenn man denen das ganz wegnimmt, das wäre die komplett falsche Botschaft. Dann können wir hier das Licht ausmachen und haben 60 Prozent AfD-Schwachmaten."