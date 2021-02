Die Werkstatt von Valentin Felder ist voll, aber aufgeräumt und klar strukturiert: Der Bereich am Fenster ist der für die Holzarbeiten, hier hängen Schnitzmesser und Stechbeitel ordentlich aufgereiht an der Wand. In der Mitte des Raums befindet sich der Bereich für Metallarbeiten. Hier werden winzige Fingerglieder aus Stahl gefräst, aus denen mal mechanische Hände werden sollen, jedes Glied mit einem noch einmal kleineren Gewinde für die Gelenke. "Anfangs habe ich vor allem mit Messing gearbeitet, weil das ein sehr einfaches und schönes Material ist. Aber irgendwann sind die Teile so klein geworden, dass die Festigkeit von Messing nicht mehr ausgereicht hat und dann bin ich dazu übergegangen, auch mit Stahl zu arbeiten", erklärt er dazu.