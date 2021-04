Leipzig 1988/89: Als die 19-jährige Franka Blankenstein (Janina Fautz) den Altenpfleger Stefan Clausnitz (Ferdinand Lehmann) kennenlernt, findet sie in eine Umweltgruppe. Unter dem Schutz der Kirche setzt diese sich ein gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung. Franka ist fasziniert von dem Zusammenhalt der Gruppe, die in einem alten Abrisshaus lebt. Dort werden Aktionen geplant und heiße Diskussionen geführt. Die jungen Leute stehen unter ständiger Beobachtung der Stasi. Als sie die Räume der Kirche verlassen, um in aller Öffentlichkeit zu protestieren und Grundrechte der Demokratie einzufordern, riskieren sie ihre Freiheit.