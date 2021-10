Der Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" sucht und findet Verehrer des Komponisten Richard Wagner weltweit, ob in Venedig, Japan oder in Abu Dhabi. So spielt in den USA eine schwarze Baptistengemeinde den Ring für "People of Color" und in Riga versuchen Wagnerianer, eine der Wirkungsstätten des Meisters vor dem Verfall zu retten. Das Zentrum des Wagner Kosmos aber ist der Hügel in der fränkischen Provinz. Beziehungsweise: der Graben.

Hochverehrter Kotzbrocken

Der Film des Musikjournalisten und Regisseurs Axel Brüggemann bedient die Fans. Stars wie Christian Thielemann, Valery Gergiev oder Katharina Wagner kommt er bemerkenswert nah. Und doch will es mehr sein als nur gefälliger Hochglanz.

Der Regisseur und Musikjournalist Axel Brüggemann Bildrechte: dpa Für mich war dieser Film vielleicht auch so ein bisschen so eine Selbsttherapie, weil ich auch so tief reingerutscht bin, dass man sich dann doch schon fragt: Dieser Antisemit, dieser Idiot, dieser Chauvinist, der von Hitler benutzte. Warum mag ich den? Axel Brüggemann, Regisseur von "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt"

Dass der Film ein Ansatz der Eigentherapie sei, erläutert Brüggemann weiter, er ist der Überzeugung, "dass jeder Wagnerianer immer ein kleines Problem auch mit sich selber hat – und das in Wagner spiegelt". So auch Brüggemann.

Wagners Antisemitismus

Wer sich der Faszination Wagners widersetzt, der tut dies oft nicht aus musikalischen Gründen. Das Zentrum des Films ist die Auseinandersetzung mit Wagners unbestrittenem Antisemitismus, denn Wagner schrieb unter anderem: der Jude an sich, sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken.

Wie geht man als jüdischer Wagner-Fan mit dessen hetzerischen Schriften um? Eine mögliche Antwort findet der Film in Israel. Seit etwa zehn Jahren gibt es auch hier einen Wagner-Verband, gegründet vom Sohn eines deutschen Juden, der in den 30er-Jahren aus Deutschland fliehen musste – mit vielen Wagner-Schallplatten im Gepäck. Die Liebe Jonathan Livnis zu Wagners Musik ist, so beschreibt es der Film, eine Art Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Israel und Bayreuth. Musiker und Publikum auf dem Grünen Hügel, wo das Bayreuther Festspielhaus steht. Bildrechte: dpa

Jüdische Wagner-Fans

Auch der jüdische Regisseur Barrie Kosky setzt sich mit dem Antisemitismus des Komponisten auseinander: "Wagner war ein politischer Mann. Heute zu sagen, Antisemitismus hat nichts zu tun mit seiner Bühnenarbeit, ist quatsch für mich, kompletter Quatsch!" Kosky lehnt es ab, Wagners Musik nicht mehr aufzuführen und sagt von sich auch, dass er nicht so "politisch korrekt" sei, zu fordern, dass man keine Musik von Wagner mehr hören solle. Das sei "Quatsch", urteilt Kosky. In seiner Inszenierung der "Meistersinger von Nürnberg" macht Kosky jedoch klar, was er von Wagner hält.

Selbstbezogene Weltsicht

Richard Wagner (1813-1883) Bildrechte: imago images / Heinz Gebhardt Brüggemanns Film ist keine Reinwaschung Wagners, aber ein Erklärungsversuch: "Hatte er kein Geld, wollte er das Geld abschaffen und war Sozialist und Revolutionär. Hat der König ihm Geld gegeben, war er natürlich leidenschaftlicher Monarchist. Waren jüdische Komponisten in seinem Weg, war er ein unglaublicher Antisemit. – Also Wagner hat sozusagen sein gesamtes Weltbild, und das ist auch ein bisschen erschreckend, immer radikal an seine eigene Situation angepasst."



Der Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" ist ein in Teilen launiger Streifzug durch den Wagner-Kosmos. Vor allem aber liefert er wirklich seltene Einblicke hinter die Kulissen des Grünen Hügels.