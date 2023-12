Streaming-Highlights Weihnachtsstimmung aus der Mediathek: Die fünf besten Filme und Dokus im Advent

Hauptinhalt

08. Dezember 2023, 04:00 Uhr

Die ARD Mediathek bietet eine riesige Auswahl an Spielfilmen, Dokumentationen und Serien. Damit Sie den Überblick behalten, stellen wir Ihnen alle zwei Wochen Highlights zum Streamen vor. Dieses Mal empfehlen wir sehenswerte Dokus und Filme, die Sie in die richtige Stimmung für Weihnachten versetzen: Von den Rentieren in Lappland über den "Nussknacker" in der Semperoper Dresden bis hin zum Kinderfilm "Rico, Oskar und die Weihnachtsgeister" – Tipps, die sich hervorragend für einen Nachmittag im Advent mit Punsch und Plätzchen eignen. Machen Sie es sich gemütlich!