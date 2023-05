So wird es auch in diesem Jahr wieder einen Internationalen Wettbewerb geben, für den insgesamt 578 Filme aus 60 Ländern eingereicht wurden. Hier gibt es Werke unter anderem aus Frankreich, Bulgarien, Südafrika oder den USA zu sehen. Und auch im Sonderprogramm "Weltspiegel der Poesie" geht es auf eine filmische Reise um die Erde. "Es ist wirklich beeindruckend, wie leistungsstark dieses Videoformat gerade in Ländern ist, in denen die Poeten nicht so viel Geld haben, um Bücher zu produzieren. Mit den Poetryfilmen vertreiben sie ihre Gedichte weltweit", so Naschert.