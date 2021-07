Der Hauptschauplatz des Weimarer Filmsommers ist der Platz der Demokratie. An den fünf Wochenenden zwischen 30. Juli und 28. August präsentiert das Lichthaus Kino hier elf Kinoabende in sommerlichem Festivalambiente.



Gezeigt werden unter anderem das Drama "Nahschuss" mit Lars Eidinger, das auf dem wahren Schicksal des letzten DDR-Hinrichtungsopfers Werner Teske basiert und "Frühling in Paris", ein Film über die erste große Liebe einer Sechzehnjährigen. Die französische Produktion ist das Regiedebüt der erst 20-jährigen Suzanne Lindon, die gleichzeitig das Drehbuch verfasst hat und die Hauptrolle spielt. Alle Filme im Programm des Filmsommers für Erwachsene werden übrigens in Originalsprache mit deutschen Untertitel gezeigt.