Das Kinderzimmer ist voll mit Urkunden und kleinen Pokalen, der gelbe Gürtel hängt dabei genauso an der Wand wie die hässliche Trophäe des "Jugendmedienmonkey". Aber am stolzesten ist der 19-jährige Lennart auf die Urkunde für die meisten Urkunden des Gymnasiums in seinem Heimatkaff. Lennart ist ein schlaksiger Streber, wie er im Buche steht, gerade auf dem Sprung nach Weimar an die Bauhaus-Uni. Um dort seinen Traum zu verwirklichen und irgendwas mit Medien zu studieren.