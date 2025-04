Nach einem ersten Auftritt im DEFA-Film "Ein Lord am Alexanderplatz" war Winfried Glatzeder 1968 an der Seite von Gojko Mitić in "Spur des Falken" zu sehen. Der Western über die Verdrängung der nordamerikanischen Ureinwohner durch weiße Siedler und Goldsucher wurde zum großen Erfolg. So fiel der schlaksige Schauspieler erstmals einem größeren Publikum auf. Viele weitere Indianerfilme der DEFA folgten und Glatzeder hatte 1972 erneut einen Auftritt in "Tecumseh". Bildrechte: MDR/PROGRESS Film-Verleih/ Waltraut Pathenheimer

Infos zum Film "Spur des Falken" Regie: Gottfried Kolditz

DDR, 1968

Schauspieler*innen: Gojko Mitić, Hannjo Hasse, Barbara Brylska

Länge: 121 Minuten

Verfügbar bei Prime sowie als DVD und Blu-ray.



In Siegfried Kühns Liebesfilm "Zeit der Störche" spielte Glatzeder seine erste Hauptrolle. Als Montagearbeiter Christian Smolny verliebt er sich in Susanne Krug, doch die ist verlobt und hat eine Karriere bei der SED in Aussicht. Für Susanne will der Draufgänger sein Leben ändern. Regisseur Siegfried Kühn verfilmte die Erzählung "Zeit der Störche" von Herbert Otto aus dem Jahr 1966 in der Tradition des sowjetischen Gegenwartsfilms jener Zeit. An der Seite von Heidemarie Wenzel wurde Glatzeder für seine Darstellung gelobt. Der Weg für seine Schauspielkarriere war geebnet.

Bildrechte: DEFA-Stiftung, Eckhart Hartkopf, Norbert Kuhröber

Infos zum Film "Zeit der Störche" Regie: Siegfried Kühn

DDR, 1971

Schauspieler*innen: Winfried Glatzeder, Heidemarie Wenzel, Jürgen Hentsch

Länge: 90 Minuten

Seine Erfahrung als Vater – Glatzeders zweiter Sohn Robert war 1971 auf die Welt gekommen – verarbeitete er in der Rolle des Studenten der Gesellschaftswissenschaften, Erwin Graffunda, in "Der Mann, der nach der Oma kam". Als Kindermädchen stellt er den Alltag der Familie Piesold auf den Kopf. In einer cleveren Umkehr der Geschlechterklischees gibt Glatzeder die männliche Haushaltsfee mit Verve und Spielfreude. Der federleichte Film avancierte mit 3,3 Millionen Kinobesucher*innen zu einer der erfolgreichsten DEFA-Komödien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK