Wolfgang Kohlhaase: Wahrscheinlich nichts von allem. Ich hatte nicht den Gedanken, der es zwingend gemacht hätte, über dieses Jahr zu schreiben. Geschichten sammeln sich ja eigentlich auf lange Sicht an und man schreibt immer irgendwo ab, und zwar aus dem Leben. Und das ist eine Verabredung auf Dauer. In diesem Sinne könnte ich nicht sagen, dass ich überhaupt Ereignisse wahrgenommen habe – außer den großen oder den ganz persönlichen. Natürlich kann ich sagen, dass alles, was in meinem Leben anfing, damit zu tun hatte, dass der Krieg aufhörte. Und das machte eine andere Welt.

Man wusste nicht, was kommt, aber man begriff sehr schnell: es war ein ungeheurer Einbruch von Neuigkeit in meine Welt, die so gewesen war, wie sie immer war – im Berliner Vorort. Und ich wusste nicht, was kommt – und das wusste niemand. Aber was man bemerkte, ahnte, sich auch wünschte war: Es hört nichts auf, es fängt was an. Und dann war ich immer der Jüngste, jetzt bin ich immer der Älteste. Irgendwo dazwischen ist viel passiert. Auf dem Wege von damals zu heute spielte eine Menge Zufall eine Rolle, aber auch meine Ambition, irgendetwas zu machen, Geschichten zu erzählen zum Beispiel. Und so bin ich irgendwie bei der DEFA angekommen.