In dem mehrfach ausgezeichneten Film "Sommer vorm Balkon" erzählt Regisseur Andreas Dresen auf der Grundlange von Wolfgang Kohlhaases Drehbuch die Geschichte von zwei Freundinnen aus Berlin. Im Bild: Nadja Uhl und Inka Friedrich. Bildrechte: mdr/rbb/X Filme

Wolfgang Kohlhaase wurde am 13. März 1931 in Berlin geboren. Sein erstes verfilmtes Drehbuch war der Jugendfilm "Die Störenfriede" von Wolfgang Schleif. Als Drehbuchautor wurde er schließlich in der DDR mit Drehbüchern bekannt, die von den Problemen junger Menschen in der geteilten Stadt handelten. Dazu gehörten etwa "Ich war neunzehn" aus dem Jahr 1968. Für diesen Film arbeitete Kohlhaase mit dem Regisseur Konrad Wolf zusammen. Mit ihm und auch mit Gerhard Klein verwirklichte er einige Filme in der DDR. "Solo Sunny" gewann 1981 den Goldenen Bären. Einer der Filme, "Berlin um die Ecke" von 1965, wurde jedoch in der DDR verboten und kam erst nach der Wende in die Kinos.