Die neue MDR Doku-Serie "They call us Ausländerteam" taucht in den Alltag einer Fußball-Kreisligamannschaft in Sachsen-Anhalt ein, in der Geflüchtete die Existenz des Vereins sichern. Auf einem Fußballplatz bei Zeitz kämpft eine Amateurmannschaft mit Spielern aus zwölf verschiedenen Nationen unter anderem um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga.