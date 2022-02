Die Vorstellung der ZERV kommentiert die Kriminalhauptkommissarin Karo Schubert mit "Da haben wir ostdeutsche Amateure ja richtig Glück." Zu den ostdeutschen Amateuren gehört die Kriminalhauptkommissarin Karo Schubert. Sie leitet die Ermittlung in einem Mordfall. Ein Mord an einem hohen Mitarbeiter des Abrüstungsministeriums, beauftragt mit der Auflösung der NVA. Ebenfalls in die Mordermittlungen involviert, ist der westdeutsche ZERV-Kollege Peter Simon. Begeistert davon ist am Tatort keiner der beiden – fast wie in einer Screwball-Komödie der alten Schule fliegen zwischen den beiden die Fetzen.