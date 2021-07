Still steht es schon seit 1997. Davor versuchte kurze Zeit eine Disko im Haus Fuß zu fassen. Ein Zeichen der Disko-Zeit findet sich etwa auf einem kleinen Veranstaltungszettel. "Freitag, 25.04.97, ‚99 Pfenning Party' Gloria" steht da. Nach den gescheiterten Diskoversuchen stand das Haus dann leer. Das soll sich jetzt ändern, wenn es nach Oberbürgermeister Robby Risch geht. Er braucht dazu Unterstützung. Deswegen lädt er an diesem Wochenende (23./24. Juli) Interessierte zum Tag der offenen Tür ein, um das Gebäude zu erkunden und von seiner Geschichte zu erfahren.

Auch zu DDR Zeiten, war das Haus gefragt; erst nach 1990 ging es bergab, erinnert sich Robby Risch: "Nach der Wende ist dieses Gebäude durch die UFA übernommen und dann an spekulative Betreiber verkauft worden. Die wollten eine Diskothek betreiben. In dem Zusammenhang ist sehr viel Schindluder mit diesem Haus getrieben worden. Das heißt, man hat zum Teil die die Denkmalsubstanz zerstört und vor allen Dingen sämtliche Innenausbauten und Einbauten entfernt."

Mittlerweile ist das Haus in einem Zustand, in dem es gefahrlos besucht werden kann. Deswegen hat Risch nun auch den Tag der offenen Tür geplant, um die Menschen für das anstehende Umbauprojekt zu begeistern.

Mit einer breit angelegten Bürgerinitiative will der Oberbürgermeister dem Stadtrat eine Empfehlung für die Nutzung des Gebäudes vorlegen. Die Ideen sind bereits vielfältig: Von einer Bibliothek oder einem Archiv bis hin zum Vorschlag, das Kino wieder aufleben zu lassen. Auch der Oberbürgermeister selbst hat eine Idee: "Es gibt dann noch Vorstellungen, die von meiner Seite aus favorisiert werden: Das ist einfach eine multifunktionale Halle, wo wir im Prinzip vor allen Dingen unsere Kinder und Jugendlichen ansprechen." Eine Kletteranlage, ein Jumpinghouse, Gastronomie – so soll die Zielgruppe von 3 bis 30 Jahren angezogen werden.

Aber fest steht noch lange nichts. Nur eines ist klar: ein Abriss, den würden die Weißenfelser nicht zulassen – zu wichtig ist ihnen dieser Ort. Und wenn man sich unter älteren und jüngeren Menschen der Stadt umhört, sind die Vorstellungen, was mit dem Gebäude passieren kann, vielfältig. Eine Bürgerin wünscht sich eine langfristige Lösung, eine andere einen Ort, wo sich Jung und Alt treffen können. Die jüngeren Weißenfelser sehnen sich nach einer Disko oder einem Kino. Ein Schüler sieht in der Umnutzung des Standortes auch eine Aufwertung für die Stadt Weißenfels. Und er sagt: "Ich komme aus Markwerben, da sind die ganzen Jugendclubs jetzt weggefallen. Das wäre definitiv besser, wenn in der nächsten Stadt wieder etwas Großes kommen würde."

Die Zeichen stehen gut. Mitte September soll nach dem "Tag des offenen Denkmals" in einem Workshop mit Interessierten gemeinsam über die künftige Nutzung des Glorias diskutiert und anschließend die Ergebnisse dem Stadtrat präsentiert werden. Vielleicht könnte noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen. Für Risch steht fest: "Wenn es uns gelingt, gemeinsam mit dem Stadtrat die zukünftige Nutzung festzulegen, dann wird es mir schon am Herzen liegen, dass wir das in die Haushaltsplanung für das nächste Jahr mit aufnehmen."