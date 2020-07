Die AG Kino - Gilde Deutscher Filmkunsttheater hat bereits im Mai dieses Jahres einen sogenannten "Schutz- und Hygieneplan in Kinobetrieben zur Wiedereröffnung" vorgelegt. Darin wurde beschrieben, was die Betreiber in ihrem Hygienekonzept berücksichtigen sollen. Die Regeln, an die sich die Branche nun halten will, ähneln den Regeln, die man schon von Restaurantbesuchen oder Einkäufen kennt. Das sind die zentralen Punkte: