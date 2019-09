Die Leipziger Schaubühne Lindenfels ist für ihr Kinoprogramm mit dem Hauptpreis der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) ausgezeichnet worden. Am Dienstagabend wurde der Preis bei der Filmkunstmesse in Leipzig vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Schaubühne in altem Gemäuer mit historischem Ballsaal ist seit Anfang der 90er-Jahre ein Ort für kulturpolitische Experimente: Hier finden die französischen und lateinamerikanischen Filmtage statt; zudem gibt es jede Woche die Möglichkeit, über Filmkunst zu diskutieren. Die Schaubühne arbeitet mit dem MDR Sinfonieorchester, dem Gewandhaus und der Oper zusammen, aber auch mit dem Naturkundemuseum oder dem Stasi-Museum an der "Runden Ecke" in Leipzig.

Auch weitere Kinos wurden für ihre Programme ausgezeichnet: Jeweils 5.000 Euro erhielten das Kino am Markt in Jena, das Kino im Dach und das Kino in der Fabrik (KIF) in Dresden, das Lichthaus in Weimar, das Luchskino am Zoo in Halle sowie das Luru Kino in der Spinnerei, die Schauburg in Leipzig sowie das Metropol Kino in Gera.



Kinos in Burg und Dessau sowie in Halle, Dresden, Chemnitz und Leipzig erhielten 2.500 Euro. Zudem gab es 1.500 Euro Preisgeld für Kinos in Leipzig, Freiberg und Jena. Der mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis für eine alternative Abspielstätte ging in diesem Jahr an das Kulturkino in Zwenkau.