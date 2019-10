Miloš Forman hält sich 1980 in London auf. Sein Agent ebenfalls. Der lädt ihn ins Theater ein, Forman geht mit, hat aber eigentlich schon keine Lust mehr, nachdem er erfährt, um was es geht: Mozart, Salieri, das reizt ihn wenig – was der Filmemacher bis jetzt so an Musikerbiographien gesehen hat, über Smetana etwa oder Mussorgski, hat er als außerordentlich dröge in Erinnerung. Peter Shaffers Stück allerdings lehrt Forman eines besseren – und der Regisseur will es nun unbedingt auf die Leinwand bringen: "Es ist für mich immer wieder faszinierend, eine Geschichte über einen einzelnen zu drehen, der sich gegen die Institutionen auflehnt. Ganz egal, ob das die Gesellschaft, die Regierung oder irgendetwas anderes ist", so der Regisseur.