Geredet wird in "Pulp Fiction" wirklich viel. Selbst über Fußmassagen wird diskutiert, wofür es immerhin einen triftigen Grund gibt: Gangsterboss Marsellus Wallace hat jemanden aus dem vierten Stock geschmissen, nachdem der Wallace' Braut an die Füße gefasst hat: angeblich. Das liefert Gesprächsstoff.

Auftragsmörder Vincent Vega (John Travolta) sagt dazu: "Du sagst eine Fußmassage bedeutet nichts. Und ich sage, ich seh' das anders. Ich hab einer Million Ladies eine Million Fußmassagen verpasst und die haben alle was bedeutet. Wir tun zwar so, als wäre das nicht der Fall, aber es ist so. Das ist ja gerade das Geile daran: Du hast eine sinnliche Sache am Kochen, man redet nicht darüber, aber du weißt es und sie weiß es. Der verdammte Marsellus hat's gewusst."