Ich sage immer: Wir waren eigentlich der einzige staatliche Kirchenchor. Also wir haben in Gemeindesälen geprobt, waren zur Miete in der Kirche, haben aufgenommen in Kirchen, auch das offizielle Studio des Rundfunks war in der Bethanienkirche, und das war einfach legitim. Also, da waren Staat und Kirche nicht getrennt, wenn man so will.

Wolfram Langner, Bassist des MDR Rundfunkchors