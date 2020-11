Dass sich Bildende Künstler in Kirchenfenstern verewigen ist nicht neu, auch in Sachsen-Anhalt sind es inzwischen etliche: Von Neo Rauch in Naumburg, über Michael Triegel in Köthen bis zu Max Uhlig in der großen Johanniskirche in Magdeburg. Ein Trend, den die anhaltische Landeskirche aufgegriffen hat bei ihrem Projekt Lichtungen wurde bereits ein ganzes Ensemble von zeitgenössischer Glaskunst in historischen Kirchen in Anhalt geschaffen. "Wir leisten uns das einfach, weil wir damit die Attraktivität unserer Kirchenräume erhöhen. Wir geben eine Zutat aus unserer Zeit dazu und setzen einen Diskussionsprozess in Gang in der Kirchengemeinde und auch in der Ortsgemeinde. Wir holen Touristen in Gegenden, wohin sich Touristen nicht so regelmäßig verirren und wir erneuern die Fenster nur an der Stelle, wo sie auch tatsächlich sanierungsbedürftig sind", erläutert Kirchenbaurätin Konstanze Förster-Wetzel die Strategie der Landeskirche. Nur so könne man die Kosten rechtfertigen. In Garitz sind es 135.000 Euro, denn auch der Chorraum wird noch neu gestaltet. Als Gotteshaus möchte man auch zum Kulturort werden – nach Corona wieder mit Konzerten oder Lesungen und momentan als einer der wenigen zu besuchenden Kunstorte erfüllt mit der Magie des Lichts