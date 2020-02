Kirk Douglas spielte in seinen Filmen oft den maskulinen Held Bildrechte: IMAGO

Sein Hollywood-Debüt gab Douglas 1946 in dem Melodram "Die seltsame Liebe der Martha Ivers". Die erste von insgesamt drei Oscar-Nominierungen erhielt er 1949 für seine Darstellung eines vom Ehrgeiz zerfressenen Boxer in dem Drama "Zwischen Frauen und Seilen".



Häufig wurde Douglas in Filmen als maskuliner Held mit knallharter Ausstrahlung besetzt, er favorisierte selber ambivalente, gebrochene Rollen. Douglas stellte so unter anderem Polizisten und Cowboys, Militärs und Kriminelle, Künstler und Boxer dar. Insgesamt spielte er in seiner Karriere in mehr als 80 Filmen mit.