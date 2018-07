Zur Person von Ingeborg Bachmann Ingeborg Bachmann wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren. Sie studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie und promovierte 1950 mit einer Arbeit über die Rezeption der Philosophie Heideggers in Wien. Sie arbeitete als Redakteurin beim Sender "Rot-Weiß-Rot", als Dramaturgin beim Bayerischen Fernsehen und als Schriftstellerin. 1952 nahm sie zum ersten Mal an dem Schriftstellertreffen der "Gruppe 47" teil. Ein Jahr später wurde sie von der Gruppe für vier Gedichte aus "Die gestundete Zeit" ausgezeichnet.



Ingeborg Bachmann lebte mehrere Jahre in Rom, Zürich und Berlin. Nachdem sie am 26. September 1973 in ihrer Wohnung in Rom nach einem Unfall schwere Verbrennungen erlitt, starb Ingeborg Bachmann an den Verletzungen. Begraben wurde sie in Klagenfurt. Zu ihren bekanntesten Werken gehören das Hörspiel "Der gute Gott von Manhattan" (1957) und der Roman "Malina" (1971).