Protestaktion gegen Rechtsextremismus

Till Noack steht auch hinter dem Projekt "Klang der Stolpersteine" Bildrechte: imago/Bild13 Die Idee zum "Klang der Stolpersteine" entstand 2016, damals fand am 9. November zum erneuten Male ein Fackelmarsch von Rechtsextremen in Jena statt. Drei Bürger aber wollten ihnen diese Bühne nicht mehr lassen: Physikprofessor Gerhard Paulus, Jazzmusiker Klaus Wegener und Till Noack, ehemaliger Geschäftsführer der Stadtwerke. Ein politisches Statement für Völkerverständigung, Toleranz, Religionsfreiheit, Frieden, Menschlichkeit wurde gesetzt.

Wir sahen ein Konzept darin, ganz viele kleine Demonstrationen anzumelden, an denen musiziert wird. Sozusagen mit Kunst gegen die Barbarei. Und damit drei Ziele zu verbinden, zum einen ein Verneigen vor den Opfern, zum anderen ein Inanspruchnehmen des Öffentlichen Raumes. Und zum dritten auch ein aktuelles politisches Statement. "Klang der Stolpersteine"-Initiatoren

Ansteckendes Engagement

Vor dem ersten Durchlauf von "Klang der Stolpersteine" im Jahr 2017 fragten die Organisatoren verschiedene Ensembles aus der Stadt an. Es war zunächst unklar, ob sich genug melden würden, um alle 21 Stolperstein-Orte zu bespielen. Doch der Rücklauf war enorm. Und so wurde von Beginn an auch an weiteren Stellen gespielt, die mit NS-Verbrechen in Verbindung stehen.

Der Physikprofessor Gerhard Paulus ist einer der Initiatoren des Projektes "Klang der Stolpersteine". Der Posaunespieler setzt sich auch an anderen Orten gegen Rechtsextremismus ein, hier beim Protest gegen ein Rechtsrockkonzert in Themar. Bildrechte: dpa

Susanne Brauer etwa wird Montagabend mit ihrem Flötenquartett "Flöten-Quer" auf einem Spielplatz an der Schlippenstraße stehen. Dort wurden drei Menschen während des sogenannten Todesmarsches von Buchenwald aus ermordet. Bis heute ist ihre Identität nicht geklärt. Brauer erläutert ihre Motivation: "Wir gedenken hier drei Menschen, von denen wir praktisch nichts wissen. Wir vermuten, dass sie aus Osteuropa kommen. Vielleicht waren sie jüdischen Glaubens, vielleicht waren es Zwangsarbeiter. Wir spielen Querflöte, wir spielen jiddische Musik. Diese Musik hat so viele osteuropäische Elemente. So dass wir denken, dass diese Musik sehr gut passt."

Jiddisches Lied prägt Aktivisten

Für jeden Ort denken sich die Beteiligten etwas anderes aus, gehen auf die Geschichte und auf die dort ermordeten Menschen ein, ob mit kleinen Theaterstücken, Musik oder Gesang. Im Anschluss daran wird überall das gleiche Lied angestimmt: "Dos kelbl", ein Lied in jiddischer Sprache, das 1938 entstand. Dazu sagt Till Noack, einer der Mitbegründer des Projektes "Klang der Stolpersteine": "Es hat einen zynischen Charakter: Die Schwalbe höhnt quasi, das gebundene Kälbchen soll doch aufstehen, und sich nicht zur Schlachtbank führen lassen. Da kann man viel drüber diskutieren, sollte man drüber diskutieren. Wir halten das Lied für gut und schön. Obwohl es auch einen sehr traurigen Inhalt hat."

Das Lied ist zu einer Art Erkennungszeichen unter den Mitmachenden geworden. Auch für Philipp Schäffler, Musiklehrer am Christlichen Gymnasium in Jena. Er beteiligt sich am "Klang der Stolpersteine" mit einer 8. Klasse. Gemeinsam werden sie an einer Stele in der Löbstädter Straße musizieren. Heute steht dort ein Baumarkt, früher befand sich dort das KZ-Außenlager von Buchenwald.

Jugendliche sehen Aktualität

Schäffler hat bereits im Vorfeld viel mit den Jugendlichen über die NS-Zeit und die Musikaktion gesprochen: "Was wollen wir eigentlich? Worum geht es uns und was sind die Ziele? Was wollen wir damit verfolgen, wenn wir uns dort versammeln und der Opfer gedenken? Was heißt das für die? Und da war eben eine Sache, die schnell rausgekommen ist: Sie wollen irgendwie auch Zuversicht vermitteln. Und sie wollen eben auch zeigen, dass es noch heute ein Problem ist."

Der "Enver-Şimşek-Platz" in Jena-Winzerla. Bildrechte: dpa

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch eines Menschen gedacht, der nicht in der NS-Zeit umgekommen ist: Auf dem frisch umbenannten Enver-Simsek-Platz in Jena-Winzerla werden Bürgerinnen und Bürger an das erste Opfer des NSU erinnern. Genau dort also, wo Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in den 90er-Jahren ihre menschenverachtenden Aktionen erdachten.