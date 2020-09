Beim John-Cage-Orgel-Kunstprojekt Halberstadt ist der 14. Klangwechsel vollzogen worden. Am Samstag, dem 5. September, wurden an der Cage-Orgel in der Halberstädter Burchadi-Kirche zwei zusätzliche Orgelpfeifen eingesetzt. Fast sieben Jahre lang hatte die Orgel die Töne dis, ais und e gespielt. Seit dem Wechsel erklingt nun noch ein gis und ein weiteres e.

Anteil an etwas ganz Großem nehmen

Julian Lembke, Organist und John-Cage-Preisträger Bildrechte: MDR/Felicitas Förster Bei dem Projekt wird das Werk ORGAN²/ASLSP des Komponisten John Cage aufgeführt. Die Abkürzung ASLSP steht für "As SLow aS Possible" und ist die Anweisung, das Stück so langsam wie möglich zu spielen. Für den Klangwechsel waren zwei Träger des John-Cage-Preises der Stadt Halberstadt ausgewählt worden: die Sängerin Johanna Vargas und der Organist Julian Lembke. Letzterer beschrieb den Moment als "ausgesprochen zeremoniell und rituell". Man habe Teil an einem Werk, das theoretisch 639 Jahre dauern soll. "Es ist nur ein kleiner Moment, der sich aber praktisch in dieser gesamten Zeitschleife verewigt", so der Organist.

Den "Nerv getroffen"

Die Aufführung des Werks in Halberstadt hat vor zwanzig Jahren begonnen. Laut Rainer Neugebauer, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt, hat sich das Projekt seitdem etabliert. "Das ist eine sehr einfache Idee, die viele Leute überzeugt", so Neugebauer. Natürlich sei moderne Musik immer ein Minderheitenprogramm. "Aber wir haben hier wohl einen Nerv getroffen, dass dieses Minderheitenprogramm durchaus auch Leute anregt, die sonst gar nicht so viel mit moderner Kunst zu tun haben." Der Klangwechsel wurde live vor der Kirche übertragen Bildrechte: MDR/Felicitas Förster

Zum Klangwechsel waren zahlreiche nationale und internationale Medien vertreten. Berichtet haben unter anderem die BBC und die New York Times. Rainer Neugebauer findet das erstaunlich: "Cage war in Europa und Deutschland wesentlich bekannter als in Amerika. Hier ist es genau andersrum. Unser Projekt ist im Ausland wesentlich bekannter."

Mehr Aufmerksamkeit, weniger Geld

Trotzdem steht die Stiftung vor einem Problem: Das Geld wird knapp. Für den grundlegenden Betrieb habe man nur private Spenden eingesetzt. Aber obwohl der Bekanntheitsgrad größer werde, werde der Fluss des Geldes geringer. Nun hofft man auf öffentliche Gelder, sagte der Stiftungs-Vorsitzende mit Verweis auf die touristische Bedeutung des Projekts:

Rainer O. Neugebauer, Vorsitzender der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt Bildrechte: MDR/Felicitas Förster Wir sind ein Wirtschaftsfaktor – und das durch die ehrenamtliche Arbeit. Wir sind seit zwei Jahren dabei, auch an die Politik heranzutreten, um auszuloten, ob es die Möglichkeiten einer institutionellen Förderung gibt. Denn das ist auf Dauer ehrenamtlich nicht zu leisten. Rainer Neugebauer, Vorsitzender der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt