MDR KULTUR: Zehntausende lauschen Open Air auf Picknickdecken klassischer Musik. Sind aber solche Besucherzahlen auch ein Beleg für einen Klassik-Boom?

Gerald Mertens: Nach unserer Einschätzung ist es schon ein Beleg. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass die Konzertstatistiken und die Besucherstatistiken nicht umfassend erhoben werden. Das heißt, es geht nur nach verkauften Karten die Statistik nach oben, aber nicht nach Besuchern. Und dadurch fallen eine ganze Menge von potenziellen Klassikbesuchern – gerade die genannten Open-Air-Konzerte, die stattfinden, wo man keine Karte kaufen muss, sondern wo man einfach so hingehen kann – die fallen aus der Statistik raus.

Und da finden wir es als Verband problematisch, wenn dann nur mit den Zahlen der Verkäufe diskutiert und argumentiert wird, aber dieser gesamte andere Bereich von klassikaffinen Menschen, die dann auch beispielsweise vor die Elbphilharmonie gehen und sich dort ins Konzertkino setzen, das finden wir problematisch, wenn das nicht berücksichtigt wird.

Was schlagen Sie vor zur Lösung dieses Problems? Sie haben doch da bestimmt schon Ideen?

Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Bildrechte: Maren Strehlau Wir schlagen vor, dass die Veranstalter ihre Besucher noch besser "tracken", so würde man heute neudeutsch sagen. Also noch besser verfolgen, wer geht da wirklich ins Konzert? Und dann nicht nur 60.000 Open-Air-Besucher willkommen zu heißen, sondern auch wirklich zu schauen, wie können wir diese Menschen, die jetzt in der lockeren Sommeratmosphäre auf eine Wiese kommen, mit ihrer Picknickdecke, wie schaffen wir es, die dann auch später in den Konzertsaal zu bekommen?



Und da muss man natürlich auf der Wiese schon anfangen und auch die Adresse beispielsweise oder die E-Mail-Adresse, die Kommunikationsdaten dieser Besucher einkassieren, um dann mit Ihnen in Kontakt zu treten und sie vielleicht auch mal für ein Konzert im Winter, im Konzertsaal zu begeistern.

Wie hoch ist da die Schwellenangst? Oder bilden wir uns nur ein, dass es überhaupt keine gibt und es ist nur eine Frage von Informationen und "Lockbotenstoff"?