In der klassischen Musik wird der spielfreie Sommer in Zukunft länger werden, damit rechnet der Generaldirektor der Jenaer Philharmonie, Simon Gaudenz. Grund dafür sei der Klimawandel, sagte er im Gespräch mit MDR KULTUR. Da die Veranstaltungshäuser oft denkmalgeschützt sind, können sie nicht in allen Fällen baulich an die hohen Temperaturen angepasst werden. Wegen der immer heftigeren Unwetter seien auch die Freiluft-Konzerte gefährdet, so Simon Gaudenz.