Klaus Hähner-Springmühl, Lieber K.!, 1986 Bildrechte: Nachlass Klaus Hähner-Springmühl

Verweigerung war Klaus Hähner-Springmühls Weltsicht: Der Künstler verschenkte seine Werke gern oder zerstörte sie. 2006 starb er im Alter von 56 Jahren dehydriert an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Sein Tod wurde eine Woche lang nicht bemerkt.



Wer ihn heute ausstellen will, muss Freunde, Familienmitglieder und Künstlerkollegen abklappern. Das tat auch MdbK-Direktor Alfred Weidinger, der nach seiner umfangreichen Recherche beabsichtigt, eine Biografie über Hähner-Springmühl zu schreiben. Durch Schenkungen, Ankäufe und Leihgaben wurde das bislang größte Konvolut an Werken Hähner-Springmühls museal erfasst.



Die einzigen Texte, mit denen die Schau agiert, sind die Berichte seiner Stasi-Beobachter. Einzelne Zeilen sind dabei auf riesige Wände gezogen, prangen auf großgezogenen Schwarz-Weiß-Fotos Hähner-Springmühls. In der Mitte präsentiert die Schau Teile seines Werkes: wilde Schwarz-Weiß-Bilder, riesige Foto-Übermalungen. Aggressiv hingepinselte Flecken, Pfeile und Kreuze erinnern an asiatische Schriftzeichen - und an Strichmännchen. Fotos und Fotoserien, etwa von Thomas Florschütz oder Michael Freudenberg, ergänzen die Schau.