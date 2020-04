Auch Roman Pliske vom Mitteldeutschen Verlag, ebenfalls mit Sitz in Halle, hält von Krediten nicht allzu viel. Finanzielle Soforthilfen müssen her und das auf schnellstem Weg. Roman Pliske:

Das Wort sagt es schon: das 'verlegen' kommt von 'vorlegen'. Wir müssen das Geld also vorlegen, es ist nicht so, dass wir überall das Geld einsammeln und dann Bücher machen, sondern das Geld muss einfach da sein, wir sind so etwas wie eine kulturelle Bank!

Bereits ein Drittel des geplanten Herbstprogramms musste der Mitteldeutsche Verlag auf nächstes Jahr verschieben. Angesichts der entmutigenden Zahlen werden viele Projekte, so Verlagsleiter Roman Pliske, gar nicht erst zu Stande kommen können: "In der zweiten Märzhälfte hatten wir nur 20% des Umsatzes des Vorjahres, das ist natürlich ein starker Verlust. Der April begann mit Minusumsätzen, durch Rückgaben des Buchhandels."

Langfristige Lösungen zur Rettung der unabhängigen Verlagskultur könnten in der Subvention der Branche liegen, so wie es in Österreich der Fall ist. Auch Forderungen nach mehr Preisen für Bücher aus unabhängigen Verlagen werden lauter. Doch wie geht solidarische Soforthilfe für jedermann? Roman Pliskes Bitte, im Namen aller Verlegerinnen und Verleger, ist simpel und einfach in der Umsetzung: