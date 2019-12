Gründerszene in Mitteldeutschland Idealismus als Geschäftsidee: Ecosia, Nextbike & Co.

Die Gründerszene in Mitteldeutschland ist bunt, kreativ und entwickelt immer neue Geschäftsideen. Das hat viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Aber auch mit Haltung – und Idealismus. Deshalb wird in manchem Start-up in ganz großen Dimensionen gedacht. Gründer, denen es um ein neues gesellschaftliches Zusammenleben geht, entwickeln nachhaltige Produkte oder legen Wert auf besonders ökologisches und soziales Wirtschaften. Zum Start der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen am Montag in Chiles Hauptstadt Santiago stellen wir Gründer aus der Region vor.