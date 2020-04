MDR KULTUR: Herr Rahmstorf, die Eindämmung der Corona-Pandemie und deren Auswirkung haben in den vergangenen Wochen alles überlagert. Wie erklären Sie sich, dass Politik und Gesellschaft bei Corona auf die Wissenschaft hört, sich viele damit in Klimafragen aber schwer tun – auch die Politik?

Ich denke, ein Grund ist, dass hunderte Millionen Dollar ausgegeben werden, wie das in den USA gut dokumentiert ist, um an der Klimawissenschaft Zweifel zu sähen und um Klimawissenschaftler zu diskreditieren. Dann sind da noch die Zeit-Skalen. Bei der Corona-Krise muss ein Politiker, der nicht rechtzeitig handelt, damit rechnen, dass die Folgen noch in seiner Amtszeit offensichtlich werden. Bei der Klimakrise können sie sich darauf verlassen, dass die wirklich schlimmen Folgen erst nach Ende der Amtszeit in einigen Jahrzehnten offensichtlich werden.