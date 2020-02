Extremwetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Trockenheit gefährden Kulturgüter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Der Klimawandel hat für die Archäologie absolut dramatische Auswirkungen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Wir verlieren einige der besten Denkmale des Landes und vor allem wissenschaftliche Informationen", sagte Sachsen-Anhalts Landesarchäologe Harald Meller im Gespräch mit MDR KULTUR. Er fürchtet um zahlreiche Fundstellen.

Sachsen-Anhalt ist stark von der Trockenheit der vergangenen Jahre betroffen. Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, hat das nicht nur Auswirkungen auf Feld und Wald, sondern auch auf das, was darunter liegt: Teile alter Siedlungen, Burganlagen oder vergleichbare archäologische Denkmale, die noch nicht vollständig erschlossen sind.

Lange hätten Meller und seine Kollegen das Problem gar nicht erkannt, gibt der Archäologe zu. Erst Ausgrabungen an der Burg von Kemberg im Osten Sachsen-Anhalts hat die Archäologen aufmerksam werden lassen. Die Kemberger Wallburg ist die älteste jahrgenau datierte Burg in Mitteleuropa. Ihre äußere Palisade wurde um 960 v. Chr. errichtet. Die Besonderheit: die Burg ist aus Holz gebaut. Dass sie sich knapp 3.000 Jahre lang im Grund erhalten hat, hängt mit dessen Beschaffenheit zusammen. Die Burg liegt in einem Feuchtgebiet. Meller erklärt: "In den Feldern und normalen Böden, wo wir normalerweise ausgraben, ist alles Organische – also Holz, Leder und Stoffe – zerstört. In Feuchtgebieten hingegen bleibt ein Schuh oder die Holzkonstruktion eines Baus unter Luftabschluss erhalten."

Notfallplan für Sachsen-Anhalts Wallburgen

Überreste eines Holzwalls der Burganlage bei Kemberg Bildrechte: MDR/Martin Krause Bei der letzten Grabung in Kemberg mussten die Archäologen feststellen, dass darauf kein Verlass mehr ist. "Bei den älteren Untersuchungen war alles unter Wasser. Jetzt fällt es trocken – zum ersten Mal seit 950 v. Chr.!", sagt Meller. Das zeige auch, wie ungewöhnlich und dramatisch der Wandel sei, so der Archäologe weiter. Nach zwei extrem heißen Sommern trocknet das Feuchtgebiet in Kemberg langsam aus. Das stellt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vor Herausforderungen.

Wir haben hier eine riesige Verantwortung. Informationen, die viele Jahrtausende durch Wasser geschützt wurden, sind nun hochgefährdet und drohen in den nächsten zehn Jahren zu verschwinden. Harald Meller, Landesarchäologe

Weiter macht Meller deutlich: "Die Generation unserer Kinder und Enkelkinder wird diese Daten nicht mehr erheben können." Man müsse nun möglichst schnell eine erste Sicherung der Fundstellen durchführen, um Zeit zu gewinnen. Das Landesamt arbeitet daher an einem Notfallplan, bis eine längerfristige Strategie entwickelt ist. Dafür ist Geld nötig. Ein erster Antrag beim Umweltbundesamt ist schon gestellt. Meller ist zuversichtlich: "Dass Gelder für die Klimafolgekosten auch für die Rettung von Denkmalen, die direkt durch den Klimawandel Schaden nehmen, verwendet werden, wäre nur konsequent." Auf Verluste werde man sich dennoch einstellen müssen.

Sachsen: Rissige Kirchen durch anhaltende Trockenheit

Auch in Sachsen muss das Landesamt für Denkmalpflege einen Umgang mit den gestiegenen Temperaturen finden. Das ist eine Umstellung. Früher sei man eher Schäden durch Feuchtigkeit gewohnt gewesen, erklärt der sächsische Landeskonservator Alf Furkert. Inzwischen habe man zunehmend Probleme damit, dass bestimmte Materialien und Baugründe nicht gut auf die Trockenheit reagieren.

Das Kirchengebäude aus dem 12. Jahrhundert ist eines der ältesten in Dresden. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL Augenfälligstes Beispiel ist eine Kirche in Dresden Leubnitz-Neuostra: Zu wenig Grundwasser in den vergangenen zwei heißen Sommern hatte dazu geführt, dass der Untergrund der Kirche ausgetrocknet war und sich abgesenkt hatte. Das Kirchengewölbe hat seitdem Risse und muss abgestützt werden. Altarraum und Emporen sind gesperrt, Krippenspiel und Weihnachtsgottesdienste mussten deshalb 2019 von der Gemeinde anders als sonst gestaltet werden.

Landeskonservator Furkert hat die Kirche im Dezember 2019 besichtigt. Nun werde an einem Sanierungskonzept gearbeitet. Die Stadt und das Landesamt für Denkmalpflege beteiligen sich an den Kosten, die die Gemeinde alleine nicht tragen könnte. Am Geld solle es nicht scheitern, so Furkert. Man wolle sicherstellen, dass die Gemeinde ihre Kirche möglichst bald wieder vollständig nutzen könne.

Trockenheit begünstigt Ausbruch von Baumkrankheiten

Besonders sichtbar sind die Auswirkungen von starker Sonneneinstrahlung und wenig Wasser in Parkanlagen. Viele Bäume sind geschwächt. Das begünstigt den Ausbruch von Krankheiten. So auch in Nischwitz bei Wurzen, wo seit November der Schlosspark gesperrt ist. Mehr als hundert Ahornbäume sind dort von der Rußrindenkrankheit betroffen. Die Bäume sterben ab und das Totholz droht abzustürzen.

Das Einatmen der Pilzsporen kann allergische Reaktionen auslösen. Bildrechte: dpa Das genaue Ausmaß der massiven Trockenschäden in den Gartendenkmalen ist derzeit noch nicht absehbar. Man müsse sich Gedanken darüber machen, wie man die Parks sichern könne, betont Landeskonservator Furkert. Nachpflanzungen, die an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst sind, sind hier erst der übernächste Schritt. Das Landesamt kann dabei auf Expertise aus der Region zurückgreifen: Schon in der Vergangenheit habe man erfolgreich mit der Technischen Universität Dresden zusammengearbeitet, berichtet Furkert.