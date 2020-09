"Klinger als Inspiration für die zeitgenössische Kunst", unter diesem Vorzeichen steht der Ausstellungsparcours durch Naumburg. Wobei Max Klingers Malerei und Zeichnung eher figürlich orientierte Künstler beflügelte, so den Surrealisten Max Ernst oder Käthe Kollwitz, die sich für die dunklen Seiten interessierte. Der Malerfürst selbst verschloss sich ängstlich den Einflüssen der Moderne. Der Expressionismus war ihm ein Gräuel. Die Dresdner "Brücke"-Künstler ignorierte er. Weshalb Klinger im 20. Jahrhundert gerne mal für tot erklärt wurde. Nun haben sich vier Künstler und Künstlerinnen mit dem Schaffen des Meisters auseinandergesetzt und präsentieren die Ergebnisse nah an Klingers Sterbeort Großjena in Naumburg.

Dom und Klinger-Haus neu entdecken

Manon Bursian, Leiterin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt erklärt: "Wir haben uns gedacht: Was zeigt oder gibt uns Max Klinger heute noch für eine Botschaft in seinem Werk, das vor allem ein grafisches, malerisches und bildhauerisches ist? Und wir haben vier Arbeitsstipendien vergeben, und ich glaube, man wird auch den Dom und das Max-Klinger-Haus neu entdecken."

Spektakuläre Kulisse

Als spektakulärste Kulisse der Klinger-Schau bietet sich der Naumburger Dom geradezu an. Obwohl mit Klingers Vita nicht verbunden, ist er jedoch schon länger ein Ort der zeitgenössischen Kunst. Im Vorraum der Krypta lassen sich feingliedrige Tusche- und Bleistiftzeichnungen bewundern, die die Hallesche Künstlerin Barbara Wege farbig aquarelliert hat. In ihren Sümpfen, Bergen und Wüsten lässt sich am unmittelbarsten Klingers Einfluss ablesen; sie können als Metaphern für Liebe und Tod verstanden werden.

Klingers Götterwelten als Warenwelt

Barbara Wege: "Fluss I" aus der Serie "Landscapes of Life" (2020). Bildrechte: Matthias Ritzmann für die Kunststiftung Sachsen-Anhalt Die größte Reibung an Klinger lässt sich aus dem Werk des Griechen Yorgos Sapountzis ablesen, der leicht humorig Klingers Monumentalbild "Christus im Olymp" in der Baustellensituation des Ostchores an einer schnöden Bretterwand interpretiert. "Christus im Olymp" ist ein dreidimensionales Monumentalkunstwerk mit mindestens 30 Personen der christlichen und antiken Kultur und mit Plastiken an beiden Seiten des Marmor-Rahmens. Sapountzis druckt Auszüge aus dem Werk auf fünf erbärmlich herunter hängende, gräuliche Stoffbahnen und drapiert davor eine billige Schaufensterpuppe, mit einer Stoffbahn ummäntelt. Er will uns zeigen, wo er Klingers Götterwelten heute sieht: im Kaufhaus, in der Warenwelt.

Yorgos Sapountzis: "Christus im Olymp, 1890-97" (2020) sowie "Lifesize figure from Olympus" (2020). Bildrechte: Matthias Ritzmann für die Kunststiftung Sachsen-Anhalt

Angelika Stepken, Leiterin der Villa Romana, hat die Ausstellung kuratiert: "Yorgos begegnet Max Klinger und seiner künstlerischen Energie. Auch seiner Unverfrorenheit, Sachen zu machen, die man sich damals nicht vorstellen konnte – und er hat es auch speziell für diesen Ort hier gemacht. Man geht in dieses Bühnenbild hinein, begegnet dann einem sehr weichen Material, nicht dem 'beethovenschen' Marmor. Es ist ein Versuch der Reaktivierung von dem, was heute in Geschichte abgelegt ist."

Lungenflügel und Zungen im Domschatzgewölbe

Mariechen Danz: "Womb Tomb (mimetic meteorological)" (2016/2018). Bildrechte: Matthias Ritzmann für die Kunststiftung Sachsen-Anhalt Die Villa Romana in Florenz, jene Institution für Künstlerförderung, sie würde es ohne Max Klinger nicht geben. Mit dem Villa-Roman-Preis 2013 wurde auch die irische Künstlerin Mariechen Danz ausgezeichnet. Sie zeigt einprägsam im Domschatzgewölbe des Naumburger Doms leuchtende Körperorgane – Lungenflügel, Zungen oder gar einen ganzen Körper – aus Polyurethanharz und Pigment. Und ließ sich, wie sie sagt, von der Leuchtkraft in Klingers Malerei beeinflussen, etwa in seinem berühmten Bild "Die blaue Stunde". Ebenso wie der vierte Künstler im Bunde, der Hallesche Grafiker Ilko Koestler, der sich für seinen grafischen Zyklus auch von Klingers Mappenwerken inspiriert fühlte.

Ilko Koestler: "PARADEiS - Schwarz-Blaue Stunden" (2020). Bildrechte: Matthias Ritzmann Ilko Koestler: "Für mich ist die Blaue Stunde das Dazwischen, zwischen diesem Schwarz-Weiß und diesem Blau und es gibt auch kein Schwarz – das habe ich nicht benutzt beim Drucken und normalerweise ist die Grafik ja sehr 'schwarzlastig'. Meine Herausforderung war, dass ich nur mit Farbe arbeite, aber eben auch düstere Stimmungen ins Bild bringe."

Ambivalentes Verhältnis zu Frauen

Eine Kostprobe von den Mappenwerken Klingers gibt eine andere Station im Naumburger Klinger-Parcours, im Oberlandesgericht, die Auszüge aus Klingers letzten und zugleich umfangreichsten Grafik-Zyklus "Das Zelt" präsentiert, der mit vielen Akt-Darstellungen Klingers ambivalentes Verhältnis zum weiblichen Geschlecht generell und im Besonderen zu seinen beiden letzten Lebensgefährtinnen, der Schriftstellerin Elsa Asenijeff und dem Modell Gertrud Bock darstellt.

Fazit

Klingers Grafiken beschwören düstere Träume und bizarre Situationen. Auch die unmittelbare Bildsprache des Künstlers kommt beim Naumburger Klinger-Parcours nicht zu kurz, der zudem ein erfrischender Spaziergang ist durch die Welterbe-Stadt.