Der Klopstock-Preis 2020 geht an den Schriftsteller Clemens Meyer. Das gab Sachsen-Anhalts Staats- und Kulturminister Rainer Robra am Freitag bekannt. In der Begründung der Jury heißt es: "Seine Romane, Stories, Essays und politischen Wortmeldungen stehen in den großen Traditionen der klassischen Moderne und sind zugleich so gegenwärtig, wie Literatur es nur sein kann – ohne sich an die Gegenwart zu verraten".

Erzählerische und sprachliche Präzision

Auch Robra ist voll des Lobes. Die Werke von Clemens Meyer seien von erzählerischer und sprachlicher Präzision und einer sensiblen Milieuschilderung geprägt. "Clemens Meyer ist ein herausragender Schriftsteller des deutschen Sprachraums, dem es gelingt, mit seinen allesamt im deutschen Osten angesiedelten Geschichten die gesellschaftlichen Veränderungen und Brüche in den menschlichen Biografien anschaulich zu schildern", würdigt der Kulturminister den Schriftsteller weiter.

Gebürtiger Hallenser

Clemens Meyer wurde schon mit seinem Debütroman "Als wir träumten" bekannt. Bildrechte: imago images / Gerhard Leber Clemens Meyer ist gebürtiger Hallenser. Er wurde 1977 in der Stadt an der Saale geboren. Nach dem Abitur arbeitete er als Bauhelfer, Möbelträger und Wachmann. Von 1998 bis 2003 studierte er am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Im Jahr 2006 erschien sein mittlerweile verfilmter Debütroman "Als wir träumten" über eine Gruppe junger Männer im Leipzig der Nachwendezeit. Es folgten unter anderem der Roman "Im Stein" (2013) sowie die Erzählung "Die stillen Trabanten" (2017). Für sein Werk erhielt Clemens Meyer zahlreiche Preise, darunter den Preis der Leipziger Buchmesse sowie den Deutschen Drehbuchpreis.

Förderpreis für Josephine von Blueten Staub

Der diesjährige Förderpreis geht an die Poetry-Slammerin Josephine von Blueten Staub. Die Slammerin wurde 1993 in Magdeburg geboren und ist seit ihrem 20. Lebensjahr in der Poetry-Slam-Szene aktiv. Sie arbeitet und lebt in Leipzig, wo sie 2017 die Poetry Slam-Stadtmeisterschaft gewann. Der Förderpreis ist mit 3.000 Euro dotiert.

"Josephine von Blueten Staub ist eine der wichtigsten Stimmen der literarischen Nachwuchsgeneration Sachsen-Anhalts", sagt Rainer Robra in einer Mitteilung. Sie erzähle mit psychologischem Feingefühl und beschreibe mit eindringlicher Sprache zwischenmenschliche Beziehungen und die Schattenseiten der Gegenwart. Bereits zum zweiten Mal in Folge zeichnet die Jury damit jemanden aus der Poetry-Slam-Szene aus. Im vergangenen Jahr erhielt der Slammer Aron Boks den Förderpreis.

Im Gespräch mit MDR KULTUR macht Rainer Robra darauf aufmerksam, dass das nicht zur Regel werden solle. Die Tür zum Förderpreis stehe weiterhin für alle offen. "Wir wollen natürlich auch die Autorinnen und Autoren fördern, die sich nicht in dieser speziellen Form der Poesie ihre Lorbeeren verdienen. Insofern mögen sich auch alle diejenigen angesprochen fühlen, die ganz herkömmlich Gedichte schreiben oder Bücher. Auch sie haben eine Chance auf den Förderpreis im nächsten Jahr."

Klopstock-Preis für neue Literatur

Seit 2015 verleiht das Land Sachsen-Anhalt jährlich den "Klopstock-Preis für neue Literatur". Mit 12.000 Euro dotiert, stellt er die höchste Auszeichnung des Landes auf diesem Gebiet dar. Eine hierfür eigens eingesetzte Jury bestimmt den Hauptpreisträger. Der Preis wird vergeben für ein deutschsprachiges Werk aus den letzten vier Jahren oder für eine literarisch wertvolle Gesamtleistung. Der Förderpreis wird auf der Grundlage von Vorschlägen des Literaturbeirates verliehen. Er richtet sich an Nachwuchsautoren aus Sachsen-Anhalt, deren Debütveröffentlichung bundesweit Beachtung gefunden hat.

Namenspatron des Preises ist der in Quedlinburg geborene Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), einer der bedeutendsten Dichter und Literaten des Zeitalters der Aufklärung. Bisherige Hauptpreisträger waren Ann Cotten (2015), Uwe Kolbe (2016), Thomas Melle (2017), Marion Poschmann (2018) und Alexander Kluge (2019).