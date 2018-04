MDR KULTUR: Wer fördert denn eigentlich was?

Knut Elstermann: In Deutschland ist das ein Riesen-System. Allein die Zahlen sind beeindruckend: Etwa 340 Millionen Euro stehen in Deutschland an Fördergeldern für die Produktion von Filmen zur Verfügung. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 250 deutsche Filme im Kino gezeigt. Das heißt, die größte Summe, der größte Anteil dieser Förderung, kommt von der Filmförderungsanstalt (FFA), die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Es kommen aber auch noch andere Fördermittel hinzu, beispielsweise direkt von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ihren Fördertopf noch mal von 15 auf 25 Millionen Euro aufgestockt hat. Darüber hinaus gibt es den Deutschen Filmförder-Fonds, der die wirtschaftliche Förderung betreibt, sowie das Kuratorium Junger Deutscher Film und die Länderförderungen. Das wären in Mitteldeutschland die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) und das Medienboard Berlin-Brandenburg.

Man kann einen Film auch über ein Darlehen bei der Bank oder durch Sponsoren finanzieren. Insgesamt ist die Filmfinanzierung ein sehr schwieriger und aufwändiger Weg. Klar ist: Bevor die Finanzierung des Filmes nicht steht, braucht man gar nicht anfangen, zu drehen.

Nach welchen Kriterien wird denn gefördert? Vermutlich gibt es zwei Lager: Auf der einen Seite diejenigen, die den künstlerischen Anspruch verteidigen, und auf der anderen Seite diejenigen, die insistieren, dass geförderte Filme ja auch gesehen werden sollen.

Ja genau, das ist eben die große Debatte. Und die hat in den letzten Monaten auch wieder an Schärfe zugenommen. In der Debatte geht es auch um die Frage: Was fördern wir da eigentlich? Zum einen muss man sagen, dass es richtig ist, darauf hinzuweisen, wenn man von einer Filmförderung spricht, dass es auch immer eine Wirtschaftsförderung ist. Filmförderungen sind auch Standortförderungen, da das Geld im jeweiligen Land ausgegeben wird. Das wiederum bringt Gewinn und schafft Arbeitsplätze.

Knut Elstermann Bildrechte: MDR / Marco Prosch Gleichzeitig handelt es sich bei der Filmförderung aber auch um eine kulturelle Förderung. Und da gibt es dann eben den Streit darüber: Was ist hier jetzt wichtiger, wie weit wollen wir da gehen? Zum Glück hat Kulturstaatsministerin Grütters vor kurzem ein Machtwort gesprochen. Sie wendet sich gegen die Richtlinien der FFA, die gesagt hat: Wir wollen in Zukunft nur noch Filme fördern, die 2,5 Millionen Euro kosten und die ein Zuschauerpotenzial von 250.000 Menschen haben. Das ist viel für deutsche Verhältnisse.

Grütters hat daraufhin gesagt, wenn sie ihr Budget aufgestockt hat, heißt das ihrer Meinung nach nicht, dass sich die anderen wichtigen Förderer wie die FFA zurücklehnen und sagen können: Jetzt betreiben wir nur noch Wirtschaftsförderung und schauen danach, dass die Filme vor allen Dingen an der Kinokasse funktionieren. Nein, es gehört selbstverständlich dazu, dass die Filmförderung auch kulturell wichtige Filme fördert. Beispiel "Toni Erdmann": Der Film war in der Produktion nicht zu teuer, hatte dennoch großen Erfolg auf Filmfestivals. Dieser Rücklauf ist genauso wichtig wie der wirtschaftliche Gewinn eines Films.

Wie beurteilen Sie denn dieses System in Deutschland? Hat es sich bewährt? Die Filmförderanstalt wurde vor 50 Jahren gegründet – im März 1968 – da kann man diese Frage ja mal stellen.

Auf jeden Fall ist die Filmförderung, wie sie in Deutschland funktioniert, ein großer Gewinn. Wir wollen nicht vergessen: In Frankreich wird das Doppelte ausgegeben für die Filmförderung. Dort hat man eine ganz andere Kinokultur.

Doch auch wenn Filmförderung richtig und wichtig ist, ist es beschwerlich für die Filmemacher, die einzelnen Töpfe zu finden, das alles zusammenzustellen, und am Ende ein Budget zu haben, das ausreichend ist. Darüber hinaus ist der Einfluss des Fernsehens sehr groß. Das Fernsehen ist auch bei Kinofilmen ein wichtiger Mitproduzent und das ist nicht immer günstig für die Filmemacher, weil die Filme dann natürlich auch manchmal sehr nach Fernsehen aussehen.

Aber was ich noch viel wichtiger finde: Es ist ein Druck entstanden, dass die Förderung immer mit einer Verleih-Garantie verbunden ist. Der Filmemacher oder der Produzent muss schon vorab klarmachen: Der Film wird auf jeden Fall ins Kino kommen. Nur dann ist eine Förderung möglich. Das halte ich inzwischen für falsch, denn damit haben wir eine Welle von Filmen, die im Fernsehen gut aufgehoben wären, die dann aber, und wenn es nur eine Woche ist, im Kino laufen müssen, um eben diesen Förderrichtlinien zu entsprechen.

In Deutschland ist es auch sehr schwierig, große Budgets hinzubekommen. Es ist hierzulande fast ausgeschlossen, Hollywood-Formate zu produzieren. Die Mittel dafür lassen sich aus den verschieden Filmförderungstöpfen nur schwer zusammenbringen.

Gibt es eigentlich auch Filmemacher, die erfolgreiche "Verweigerer" sind, Filmförderung komplett ablehnen und einfach losdrehen? Mit den technischen Möglichkeiten im digitalen Zeitalter reicht ja als Kamera ein Handy.

Es gibt diese "Verweigerer", es gibt die neue, frische Generation. Das sind Filmemacher wie Axel Ranisch oder die Brüder Tom und Jakob Lass. Das sind Leute, die versuchen, eben ganz ohne Filmförderung auszukommen. Der Ansatz ist, zu sagen: Wenn wir jetzt diesen langen Weg gehen, bis alle Mittel zusammen sind, sind wir am Ende erschöpft und haben die Lust an unserer Geschichte verloren. Stattdessen ziehen wir halt los mit ganz wenig Geld oder borgen uns was von der Oma, und machen das, was wir machen wollen – nämlich, unsere Geschichten zu erzählen.