Der Verleger wirft der Leitung Mängel in der Führung vor. Er sei sich sicher, dass die Pleite nicht erst am 14. Februar klar geworden sei. "Gleichwohl sind die Mitarbeiter dort hervorragend", erläutert Greinus weiter.

KNV ist einer von zwei großen Zwischenbuchhändlern in Deutschland und sorgt dafür, dass Kunden bestellte Bücher schon am Folgetag in der Buchhandlung abholen können. Im Februar 2019 hatte die KNV-Gruppe Insolvenz angemeldet. Das hat weitreichende Auswirkungen auf Verlage in Mitteldeutschland. Sie warten noch auf Geld von KNV.



Die Insolvenz befeuert zudem die Angst, dass sich der Buchmarkt noch weiter auf große Ketten konzentriert. Neben Händlern und Verlagen sind auch die 1.000 Beschäftigten im Logistikzentrum Erfurt von der Insolvenz betroffen.