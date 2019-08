Der Kaufvertrag zwischen Zeitfracht und der KNV wurde vor rund vier Wochen unterzeichnet. Vergangene Woche stimmten dann auch das Bundeskartellamt und die Banken dem Deal zu. Am 1. August beginnt der Übergang. Laut dem Insolvenzverwalter Tobias Wahl herrscht nun wieder Sicherheit und Ruhe im Buchmarkt – gelte KNV doch als "unverzichtbares Scharnier zwischen Verlagen und dem gesamten Bucheinzelhandel." Immerhin hat KNV einen Marktanteil von 50 Prozent. Händler und Verleger nennen das Unternehmen "systemrelevant".

Zeitfracht hat zugesagt, die drei Standorte in Erfurt, Leipzig und Stuttgart sowie die 1.600 Arbeitsplätze zu erhalten. Jetzt steht ein Neustart bei Deutschlands größtem Buchlogistiker KNV an. Man wolle das Geschäft "nachhaltig weiterentwickeln und ausbauen", so Zeitfracht.