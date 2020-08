Vor einem Jahr übernahm die Berliner Logistik-Unternehmensgruppe Zeitfracht den größten deutschen Buchgroßhändler Koch, Neff & Volckmar GmbH (KNV). Dieser hatte im Februar 2019 wegen Überschuldung Insolvenz angemeldet. Der neue Eigentümer Zeitfracht war vorher noch nicht im Buchhandel tätig gewesen.

Ein Jahr nach der Übernahme zieht Thomas Raff, der Geschäftsführer der Zeitfracht GmbH bei MDR KULTUR eine positive Bilanz und nennt den Schritt eine "richtige Entscheidung". Man habe mittlerweile sogar neue Kunden gewinnen und Marktanteile zurückgewinnen können.

Mitarbeiter und Know-how Übernommen

Die Zeitfracht GmbH war vorher im Buchhandel ein unbeschriebenes Blatt war. Das sei zum einen aufgrund der allgemeinen Logistik-Expertise des Unternehmens kein Problem gewesen, so Geschäftsführer Raff. Zum anderen wurden alle 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den drei Standorten in Erfurt, Leipzig und Stuttgart übernommen. So blieben Know-How und Expertise erhalten. Das habe sich sowohl auf die Lieferantenbeziehungen als auch auf die Kundenbeziehungen positiv ausgewirkt, berichtet Geschäftsführer Raff.

KNV-Logistikzentrum an der A71 in Erfurt Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Insolvenzwelle abgewendet

Thomas Koch vom Börsenverein des deutschen Buchhandels glaubt, dass es von enormer Bedeutung für die Buchbranche war, dass der Buchgroßhändler KNV schnell übernommen wurde.

Es gibt wohl keinen Verlag oder keine Buchhandlung, die nicht mit KNV zusammenarbeitet. KNV ist durchaus systemrelevant. Thomas Koch, Börsenverein des deutschen Buchhandels

Durch die Übernahme durch die Zeitfracht GmbH konnte Koch zufolge eine Insolvenzwelle von Buchhandlungen und Verlagen abgewendet werden. Denn KNV hatte Bücher schon vorab eingekauft, die aber noch nicht bezahlt worden waren. Genauso waren bereits Bücher an Buchhandlungen ausgeliefert worden. So sei es zu Außenständen an beiden Seiten gekommen. Durch die schnelle Übernahme konnte die Situation gut gemanagt werden, lobt Koch bei MDR KULTUR. Am Ende würden besonders die Kundinnen und Kunden profitieren, indem sie schnell an Bücher kommen.

Dass Kunden ein bestelltes Buch über Nacht in ihre Buchhandlung bekommen, das gibt es so nur in Deutschland, und das leistet die sehr ausgeklügelte Buchlogistik, die wir hier haben. Thomas Koch, Börsenverein des deutschen Buchhandels

Für die Verlage ist die professionelle Verteilung ihrer Bücher überlebenswichtig Bildrechte: picture-alliance / ZB

Buchlieferungen über Nacht gibt es nach wie vor. Daran hat sich seit der Übernahme nichts geändert. Neu ist seit dem 1. Juli dieses Jahres die Möglichkeit, Bücher innerhalb von 36 Stunden liefern zu lassen. Die Buchhandlungen können entscheiden, ob sie am nächsten Tag oder erst am übernächsten Tag beliefert werden will. Das gibt der KNV Zeitfracht mehr Luft beim Beliefern und für die Buchhändlerinnen und -händler wird es günstiger.

Positives Fazit von Verlagen

Helmut Stadeler, Vorsitzender des Deutschen Börsenvereins für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bildrechte: dpa Für Helmut Stadeler vom Thüringer Verlag Bussert & Stadeler sind die Buchbestellungen über Nacht eine Kernaufgabe des Zwischenhändlers. Dass so viele Bücher innerhalb von kürzester Zeit lieferbar seien, sei gerade für kleinere Buchhandlungen wichtig, so Stadeler bei MDR KULTUR. Er sieht die Übernahme der KNV im vergangenen Jahr durch Zeitfracht als einen Endpunkt einer schwierigen Situation für die Buchbranche. Es sei "unheimlich solidarisch abgelaufen", was dazu geführt habe, dass ein Großteil des Buchhandelssystems erhalten geblieben sei.

Roman Pliske, Chef des Mitteldeutschen Verlags Bildrechte: imago images / Felix Abraham Auch der Chef des Mitteldeutschen Verlags, Roman Pliske, kann ein Jahr nach der Übernahme nur Positives erzählen. Das habe nicht auf der Hand gelegen, da der neue Besitzer keine Erfahrung mit dem Buchhandel gehabt habe. Gleichzeitig glaubt Pliske, dass die Insolvenz Vertrauen verspielt habe, das jetzt wieder zurückgewonnen werden muss. Natürlich hätten sich die Umsätze erst einmal verändert. Zum einen seien einige Buchhandlungen in der Zeit der Unsicherheit möglicherweise zum Mitbewerber gegangen und so werden nun potenziell weniger Buchhandlungen durch KNV beliefert. Zum anderen sei es so, dass das Geschäft nach der Übernahme dann erst langsam startete.

Wir haben einen ordentlichen Umsatz über die KNV gemacht, aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren ungefähr ein Drittel weniger. Roman Pliske, Chef des Mitteldeutschen Verlags

Corona hat Branche genützt und nicht geschadet

Corona hat der positiven Bilanz des ersten Jahres nicht geschadet, sagte Zeitfracht Geschäftsführer Raff. Im Gegenteil, das Buch habe in der Pandemie eine Renaissance erlebt, das Volumen sei höher gewesen als in vergleichbaren Monaten in den Vorjahren. Vor allem durch die Online-Buchhandlungsshops, die die KNV hosten, sei dies möglich. Dabei werden dann die Kunden der Buchhandlungen direkt beliefert. Das heißt, die Bücher wurden nicht mehr in die Buchhandlungen geliefert, sondern im Namen der Buchhandlung direkt an den Endkunden. "Das hat viele Buchhandlungen gerettet und war eine wichtige Dienstleistung, die wir in dieser Zeit angeboten haben.", so Raff