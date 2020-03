Mac and Cheese (Makkaroni und Käse) sind ein schneller amerikanischer Klassiker. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Mac and Cheese gab es in meiner Kindheit als schnelles, preiswertes, trost-spendendes Essen. Obwohl meine Mutter eine begnadete Köchin war, gab es bei uns ausschließlich einen Fertig-Mix von Kraft, zu dem man nur noch Milch und Margarine, ggf. Butter, zufügen muss. Ab und zu hat Mama Mac and Cheese aufgepäppelt mit Mark-Erbsen aus dem Garten (Peas) oder mit Thunfisch aus der Dose. Mein Bruder verfeinerte seine Mac and Cheese ausschließlich mit Ketchup und pickte die Erbsen raus. Später, als ich studiert hatte, habe ich die Luxus-Variante kenngelernt: mit echtem gutem Käse, selbstgemachter Bechamelsoße und nochmals überbacken mit Käse, oder mit einer Kruste aus Cornflakes oder Panko-Mehl. Kalorien-Bombe pur, aber doch Trost-Faktor 10!