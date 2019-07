Interview Darum hat Jon Favreau "Der König der Löwen" jetzt neu verfilmt

"Nants ingonyama bagithi Baba" – das sind die bekannten Worte aus der Eröffnungssequenz vom Zeichentrickfilm "Der König der Löwen": Die aufgehende Sonne über der Steppe, die Tiere, die sich um den Pride Rock versammeln um einen Blick auf den neuen Löwen-Prinzen Simba zu werfen. Disney hat damit 1994 einen echten Klassiker erschaffen. 25 Jahre später kommt die Geschichte um Simba, seinen Vater Mufasa und Onkel Scar erneut ins Kino. Der neue Film ist eine Realverfilmung – eine Mischung aus Computeranimation und Virtual Reality. Ein Film, der so detailgetreu ist, dass er sich anfühlt wie eine aufwendig produzierte Tierdokumentation. Hier sitzt jedes Löwenhaar, jeder Grashalm in der Savanne bewegt sich im richtigen Winkel und jedes Sandkörnchen vibriert an der richtigen Stelle, wenn ein Löwe vorbeirennt. Das ist atemberaubend und spektakulär anzugucken. Warum Regisseur Jon Favreau die Geschichte neu erzählen wollte, verrät er uns im Interview.