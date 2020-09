Noch herrscht Hektik im Prinzenhaus in Köthen. In den historischen Räumen aus der Zeit Johann Sebastian Bachs sind in den letzten Tagen runde 20 historische Tasteninstrumente eingezogen: Cembali, Hammerflügel und sogar eine Orgel. Während der Bachfesttage werden sie den Besuchern vorgeführt – in Kurzkonzerten von etwa 20 Minuten Dauer. "Hier gibt es so viele Salons, dass in jedem Salon zwei Besucherinnen und Besucher mit der nötigen Distanz sitzen dürfen", erzählt Festivalintendant Folkert Uhde. "Aber das ist ein Erlebnis, das man sonst nirgendwo auf der Welt haben kann."

Historische Instrumente im Konzert

Instrumentenbauer Georg Ott Bildrechte: Georg Ott Zusammengetragen hat die wertvollen Unikate der Instrumentenbauer und Restaurator Georg Ott. Das wohl wertvollste Stück ist optisch das Unscheinbarste: ein schlichter Holzkasten, der an einen Klapptisch erinnert – das "Clavecin Royale" aus dem sächsisch-thüringischen Raum. "Es gibt praktisch nur eine Handvoll Exemplare weltweit, die erhalten sind. Das ist so ein ganz spezielles Instrument, bei dem man davon ausgehen kann, dass Bach so etwas in der Art kannte", erklärt der Sammler.

Die 20 historischen Tasteninstrumente im Köthener Prinzenhaus können aber nicht nur bewundert werden, sonden sie spielen auch auf der Bühne des Festivals eine Rolle. Prominente Interpretinnen wie beispielsweise die Cembalistin Christine Schornsheim können sich bei Georg Ott ein passendes Instrument für den historisch-informierten Auftritt auswählen. Beliebt ist zum Beispiel ein Hammerflügel von Conrad Graf: "Das war sozusagen der 'Steinway der Beethovenzeit'", meint Ott.

Wiederholungen für kleineres Publikum

Pianistin Ragna Schirmer Bildrechte: MDR/Oliver Killig Womöglich wird die Pianistin Ragna Schirmer auf diesem Flügel zur Eröffnung der Bachfesttage Bachs Goldberg-Variationen spielen. Dieses Konzert wird sie zwischen 15 Uhr und 23 Uhr gleich fünfmal geben. "Ich war mit Ragna Schirmer in Eisenstadt mit diesem Conrad-Graf-Flügel unterwegs. Insofern ist das auf jeden Fall ein Instrument für die engere Wahl. Ich bin aber gespannt, was sie zu den anderen Flügeln sagt!", freut sich Georg Ott.

Folkert Uhde, Intendant der Köthener Bachfesttage Bildrechte: Henner Fritzsche Rund 50 Konzerte bietet das Hauptprogramm der Köthener Bachfesttage, an etwa zehn Spielorten. Jedes dauert etwa eine Dreiviertelstunde und wird mindestens dreimal gegeben. Bis zu 50 Besucher und Besucherinnen sind bei jedem Durchlauf erlaubt, erläutert Intendant Folkert Uhde. Das Publikum kann trotz Abstandsgebot akustisch auf Tuchfühlung mit den Musikern gehen. "Wir haben zum Beispiel in der Agnuskirche eine Situation, wo in der Mitte ein Flügel steht und etwa fünfzig Zuhörende rundherum im Kreis um den Flügel sitzen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Mir ist es unheimlich wichtig, dass trotz dieser Leere ein intensives Konzerterlebnis zustande kommt. Das ist am besten möglich, indem man sich auch gegenseitig beim Zuhören beobachten kann", meint Uhde.

Entdeckungen aus Bachs Umfeld

Der Stargast beim Festival ist wohl der rumänisch-deutsche Countertenor Valer Sabadus, der in diesem Jahr auch mit dem Händelpreis der Stadt Halle ausgezeichnet wurde. Im Gepäck, so Folkert Uhde, hat er besonderes Repertoire: "Er wird zwei schöne italienes Kantaten von einem Komponisten namens August Stricker singen. Das war Bachs Vorgänger in Köthen. Dann haben wir ein Konzert des Konzertmeisters der Köthener Hofkapelle, Joseph Spieß, gefunden. Der Leipziger Musikwissenschaftler und Bachforscher Michael Maul hat dieses Violinkonzert entdeckt und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Joseph Spieß ist wahrscheinlich derjenige gewesen, der die Bach'schen Violinkonzerte hier in Köthen uraufgeführt hat." Tenor Valer Sabadus begleitet von Axel Wolf Bildrechte: MDR/Oliver Killig

50 intime Konzerte, dazu Freiluftveranstaltungen in der Stadt und im Schloßpark, das Programm der Bachfesttage ist äußerst vielfältig und laut Intendant Folkert Uhde in dieser Form nur in Köthen zu erleben: "Es gibt nichts von der Stange, sondern nur Dinge, die hier entstehen. Diese Art von Spuren- und Klangsuche wollen wir hier betreiben!"