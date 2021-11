Bestattungskultur Wie aus einer alten Kirche eine Totenstadt mit 1000 Urnen wird

In der Nicolaikirche in Lutherstadt Eisleben wird gerade umgebaut: Hier entsteht ein Kolumbarium, also ein Bestattungsort für Urnen. Die sollen hier nicht in der Erde beigesetzt werden, sondern in extra für die Kirche angefertigten Urnenschränken Platz finden. Bisher gibt es solche Kolumbarien vor allem auf Friedhöfen, wie beispielsweise auf dem Leipziger Südfriedhof. Dass die Urnen jedoch in einer Kirche gelagert werden, ist ungewöhnlich: In Lutherstadt Eisleben wird es das erste Kolumbarium in Sachsen-Anhalt in einer historischen Kirche sein. Die Nicolaikirche, eine der ältesten Kirchen der Stadt, bekommt so nach fast 50 Jahren Leerstand eine neue sakrale Bedeutung: Circa 1200 Urnen können hier aufbewahrt werden. Eingeweiht werden soll das Kolumbarium Anfang 2022, ein genauer Termin stehe noch nicht, so Superintendent des Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda, Andreas Berger.

Totenstadt in spätgotischer Hallenkirche

Martin Büdel, Vincenz Warnke, Ulrike Meyer und Jakob Schreiter (v.l.n.r.) von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Bildrechte: Pia Uffelmann, MDR Das künstlerische Konzept für das neue Kolumbarium in Lutherstadt Eisleben lieferte ein vierköpfiges Team rund um den Hallenser Burg-Professor für Industriedesign Vincenz Warnke. Der Entwurf besteht aus mehr als 20 schwarz geköhlten Urnenschränken aus massiver Eiche, die sich mit gotischen Treppengiebeln versehen in der spätgotischen Hallenkirche zu einer Totenstadt anordnen. Durch diese Stadt könne man wandeln oder zwischendurch auf einer der zwei Bänke Ruhe finden, so Professor Vincenz Warnke. In jedem Urnenschrank finden mit Vorder- und Rückseite jeweils 48 Urnen Platz. Der Totenstadt gegenüber steht ein lichtdurchfluteter Chorraum mit Bänken, einem Altar und der Urnen-Stele. Dort kann die Bestattungszeremonie abgehalten werden, bevor die Urne in ein Fach des Schranks gebracht wird, an dessen Tür dann Name sowie Geburts- und Sterbedaten eingraviert werden.

Mundgeblasenes Glas

Zentral bei dem Entwurf sei der Gedanke der Auferstehung, erklärt Designerin und Burg-Absolventin Ulrike Meyer. Es gebe einen ganz starken Kontrast zwischen der Schwärze der Totenstadt und der Helligkeit im Chorraum – auch durch die Fenster, die der Burg-Absolvent und Glaskünstler Jakob Schreiter entworfen hat. Sie zeigen ein abstrahiertes Tuch, das durch die fünf Chorfenster weht und unter anderem an das Leichentuch Jesu angelehnt ist. Er arbeite dabei mit Weiß- und Grautönen, sodass die Fenster aus mundgeblasenem Glas recht hell, aber nicht durchsichtig seien, erklärt Glaskünstler Jakob Schreiter. Das Konzept für das Kolumbarium in Eisleben, an dem auch Innenarchitekt Martin Büdel beteiligt war, ist momentan im Volkspark in Halle in der Ausstellung "Ephemer" zu sehen.

Pietätvoller Umgang

Superintendent Andreas Berger Bildrechte: Pia Uffelmann/ MDR Seit etwa fünfzehn Jahren gebe es zunehmend Kolumbarien in Kirchen, berichtet Andreas Berger, Superintendent des Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda. Besonders im Ruhrgebiet seien viele entstanden, aber auch in Erfurt befänden sich in zwei katholischen Kirchen Kolumbarien. Häufig gäbe es diese in Form von Säulen oder lange Reihen, die an Schließfächer erinnerten. Die geplante Totenstadt in Eisleben sei da schon etwas Besonderes, so Berger. Die Schließfach-Optik einiger Kolumbarien hatte den künstlerischen Leiter Vincenz Warnke entsetzt und dazu gebracht, mit der Idee der Totenstadt eine aus seiner Sicht pietätvolleren Umgang mit den Toten zu finden, erklärt er.

Beitrag zur Bestattungskultur