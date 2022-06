In der Nicolaikirche in Lutherstadt Eisleben wird am Freitag ein neues Kolumbarium eingeweiht, also ein Bestattungsort für Urnen. Die sollen hier nicht in der Erde beigesetzt werden, sondern in extra für die Kirche angefertigten Urnenschränken Platz finden. Bisher gibt es solche Kolumbarien vor allem auf Friedhöfen, wie beispielsweise auf dem Leipziger Südfriedhof. Dass die Urnen jedoch in einer Kirche gelagert werden, ist ungewöhnlich: In Lutherstadt Eisleben wird es das erste Kolumbarium in Sachsen-Anhalt in einer historischen Kirche sein. Die Nicolaikirche, eine der ältesten Kirchen der Stadt, bekommt so nach fast 50 Jahren Leerstand eine neue sakrale Bedeutung: Circa 1.200 Urnen können hier aufbewahrt werden.