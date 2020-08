Und warum schaffen sie das, ohne beständig die zwei, drei vermeintlichen Tabus in ihre Texte mit reinzumischen, also hier was gegen die Juden, dort was gegen die Flüchtlinge – und dann noch 'ne kleine Dosis Sexismus dazu. Und warum müssen andererseits die, die unentwegt die Freiheit der Kunst beschwören, immer genau bei diesen vermeintlich politisch brisanten Themen landen? Obwohl doch Freiheit in der Kunst auch und gerade hieße: Rumspinnen, Neues machen, anstatt die immer gleichen Reiz-Themen einmal mehr mit einem dröhnenden Augenzwinkern einem Publikum zu verkaufen, dass dann – hoho – kennerisch mit dem Kopf wackelt: "Du traust dir ja was, und wir trauen uns auch was, weil wir darüber lachen."