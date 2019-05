Der Komponist Georg Katzer ist tot. Laut Angaben auf seiner Homepage starb er am 7. Mai im Alter von 84 Jahren. Katzer war unter anderem ein Pionier der elektronischen Musik in der DDR. So gründete er 1986 das Studio für Elektroakustische Musik an der Berliner Akademie der Künste, das er bis zum Jahr 2005 künstlerisch leitete.