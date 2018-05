Die "Parkinsong-Revue" nähert sich dem Thema über vielfältige künstlerische Wege. Bildrechte: Rolf Arnold

An der Revue sind ca. 20 Leute beteiligt, darunter ein DJ, eine Sängerin, ein Schauspieler, eine Geräuschemacher und die Parkinson-Selbsthilfegruppe mit dem selbstironischen Namen "Die Parkis".



In den vergangenen Wochen war die Revue in Theatern in Leipzig, Magdeburg und Halle zu erleben. Im Herbst geht sie in Kassel auf die Bühne.